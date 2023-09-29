Путин заявил, что соцгарантии для участников СВО должны быть одинаковыми

Социальные гарантии для добровольцев и кадровых военных, участвующих в спецоперации, должны быть одинаковыми. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке, входившим в руководство ЧВК «Вагнер» Андреем Трошевым, сообщается на сайте Кремля.

«Вы поддерживаете отношения со своими боевыми товарищами, с которыми вы воевали вместе, и сейчас еще продолжаете выполнять эти боевые задачи», — сказал Путин Трошеву, говоря о вопросе социальных гарантий для военных.

Президент напомнил, что ранее в России был создан фонд «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что «вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми».

Для страны безразлично, в каком статусе человек участвовал в боевых действиях и защищал ее, добавил он.

Ранее в Госдуму внесли на рассмотрение пакет законопроектов, который позволит Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.