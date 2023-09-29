На Западе стали чаще замечать усталость от Украины

В ходе недели высокого уровня на Генеральной ассамблее ООН западные страны намекнули президенту Владимиру Зеленскому об усталости от Украины — одним из ярких маркеров этого является возможная замена главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, сообщает издание Politico.

Предполагается, что официально об этом будет объявлено в пятницу, 29 сентября.

«Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли в пятницу передаст бразды правления своему заместителю Чарльзу Брауну. Это может произойти в самое неподходящее время, поскольку Запад демонстрирует признаки того, что у него заканчивается оружие — и терпение — в отношении Украины», — указано в сообщении.

США меняют начальника генштаба, Польша отказывается от военных поставок Украине и во Франции допускают подобное развитие событий именно в тот момент, когда все больше западных аналитиков признают провал украинского контрнаступления, отмечает автор.

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