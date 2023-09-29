Швейцария предъявила обвинения дочери бывшего президента Узбекистана Каримова

В Швейцарии предъявлено обвинение по обширному делу о коррупции, мошенничестве и организованной преступности Гульнаре Каримовой, находящейся в заключении дочери бывшего президента Узбекистана. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на прокуратуру.

Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) сообщила, что после длительного уголовного расследования она предъявила обвинение Каримовой и руководителю узбекской телекоммуникационной компании.

«Двое обвиняемых, предположительно, участвовали в преступной организации, действовавшей в различных странах, включая Швейцарию», — говорится в заявлении.

Обвинения охватывали период с 2005 по 2013 год. Уроженке Узбекистана вменяют «участие в преступной организации», «отмывание денег», «получение взяток в качестве иностранных должностных лиц» и «подделку документов». Обвинение было подано в федеральный уголовный суд Швейцарии.

OAG утверждает, что Каримова, дочь ушедшего из жизни Ислама Каримова, с 2001 по 2013 год создала и руководила преступной организацией, известной как «Офис», в которую вошли несколько десятков человек и большое количество компаний.

Организация начала свою деятельность в Швейцарии в 2005 году, «чтобы скрыть капитал, полученный в результате ее преступной деятельности, на счетах и ​​сейфах в швейцарских банках, а также путем приобретения недвижимости», говорится в заявлении.

Каримова, которая уже отбывает 13-летний срок в Узбекистане за растрату, получала крупные взятки от иностранных компаний, желающих получить доступ к быстро развивающемуся узбекскому телекоммуникационному сектору, говорится в обвинительном заключении.

Как показало расследование, взятки давались через компании «Офиса».

«Коррумпированные средства… затем были переведены в результате сложных операций на различные банковские счета через несколько стран и разные компании, а затем переведены, в частности, на банковские счета в Швейцарии», — говорится в сообщении.

Эти счета были открыты на имя компаний, входящих в состав «Офиса».

При подаче обвинительного заключения OAG потребовало конфискации активов на сумму 440 миллионов франков.

Хотя прокуратура утверждает, что Каримова полностью руководила «Офисом», они также предъявили обвинение главе узбекского филиала российской телекоммуникационной компании. Этого подозреваемого, имя которого не разглашается, обвинили в том, что он был «ключевым членом» преступной организации.

OAG впервые начало расследование в 2012 году в отношении личного помощника Каримовой по подозрению в отмывании денег.

Сама Каримова изначально была защищена дипломатическим иммунитетом, поскольку она работала послом Узбекистана при ООН в Женеве, но после того, как этот иммунитет был снят в 2013 году, расследование расширилось и сосредоточилось на ней.

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