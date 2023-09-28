Исторические барьеры разрушаются для поддержания выстраиваемого главой Украины Владимиром Зеленским нарратива. Об этом в социальной сети X заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

«Извинений Трюдо недостаточно. Все исторические плотины прорываются в этот момент, чтобы содействовать нарративу Зеленского и Украины», — написал он, комментируя скандал с чествованием бывшего эсэсовца в парламенте Канады.

27 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал чествование украинского нациста Ярослава Хунки, служившего в дивизии СС «Галичина», в парламенте страны чудовищным надругательством над памятью пострадавших от фашизма.

До этого посол РФ в Канаде Олег Степанов сообщал, что направил ноту протеста в связи с чествованием в местном парламенте во время визита Зеленского престарелого ветерана дивизии СС «Галичина».

24 сентября во время своего выступления в парламенте Канады Зеленский поприветствовал экс-бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку. Одна из фотографий с выступления главы украинского лидера подписана как «Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунку, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны».

Ранее в Кремле рассказали, перед кем должна извиниться Канада за чествование ветерана СС.