В США оценили свои шансы на согласование с Россией аналога ДСНВ

В бюджетно-контрольном управлении страны (GAO) США считают, что Вашингтону будет трудно договорится с Москвой по новому документу — взамен Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что согласно ряду проинтервьюированных заинтересованных лиц, согласование преемника ДСНВ может быть затруднительным по ряду причин.

В публикации подчеркивается, что «отношения и доверие между Соединенными Штатами и Россией ухудшаются» еще с 2014 года.

В GAO подчеркнули, что текущее состояние отношений сокращает краткосрочные перспективы того, что США и Россия смогут договориться о преемнике ДСНВ.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам саммита G20 заявил, что в настоящее время речи о новых переговорах стратегической стабильности быть не может.

По словам Лаврова, нет никакой связи между дипломатическим успехом при подписании итоговой декларации саммита и возобновлением договора СНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений — ДСНВ, СНВ-3).

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».