Российский посол прокомментировал решение о закрытии фонда Хунки в Канаде

Посол Российской Федерации в Оттаве Олег Степанов заявил, что университет Альберты в Канаде принял решение о закрытии образовательного фонда имени ветерана СС Ярослава Хунки спустя несколько часов после обращения туда российского посольства, дипломаты считают свою работу своевременной и правильной. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что российская дипмиссия выяснила, что у Хунки и его семьи есть образовательный фонд в университете Альберты, который продолжал существовать после скандала.

Посольство отправило руководству университета запрос, с просьбой прокомментировать ситуацию. Дипломат добавил, что результат не заставил себя ждать.

Он утверждает, что руководство университета публично объявило о закрытии фонда, возврате денег, а также выразило сожаление о том, что могло предоставить кому-то неудобства.

До этого Степанов заявил, что дипмиссия будет поднимать тему правовой реакции властей страны после скандала с чествованием Хунки в Палате общин.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился перед украинским лидером за чествование нациста в парламенте страны.