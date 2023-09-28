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Оппозиционер заявил о фатальных последствиях принятия Римского статута для Армении

Экс-президент Саркисян: признание МУС повлечет фатальные последствия для Армении

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Асатур Есаянц/РИА «Новости»

Бывший президент Армении, ныне оппозиционер Серго Саркисян заявил, что ратификация Арменией Римского статута и признание страной юрисдикции Международного уголовного суда (МУС) повлечет фатальные последствия. Об этом пишет РИА Новости.

«Ратифицируя Римский статут, власти Армении сознательно делают шаг, чтобы подставить под удар наши союзнические отношения с Российской Федерацией», — подчеркнул он.

Отмечается, что разрыв этих отношений будет иметь «фатальные последствия» для Армении.

До этого Армения предложила России подписать соглашение по Римскому статуту МУС.

17 марта 2022 года досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают ничтожным решение МУС об ордере на арест Путина.

Ранее в МИД РФ заявили о доверии к мудрости армянского народа.

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