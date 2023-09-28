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Блинкен не исключил встречи Путина и Байдена в будущем

Госсекретарь США Блинкен считает возможной встречу Путина и Байдена в будущем

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Patrick Semansky/AP

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча президентов Соединенных Штатов и России Джо Байдена и Владимира Путина возможна в будущем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Никогда не говори никогда», — заявил Блинкен, отвечая на вопрос о возможной встрече президентов России и США.

Ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео на первом Американско-средиземноморском инвестиционном форуме высказался за урегулирование всех конфликтов дипломатическим путем, рассказал о своей роли в качестве министра иностранных дел и встречах с президентом России Владимиром Путиным. Форум American Mediterranean Investment Forum организован Joseph Sassoon Group — нью-йоркской компанией по управлению инвестициями. Помпео был основным докладчиком.

Говоря о встречах с российским президентом, Помпео рассказал, что они шутили по поводу КГБ и спецслужб. Он сказал, что Путин видит, как можно восстановить великую Российскую империю, выразив при этом уверенность, что в стране снова будет нормальная жизнь.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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