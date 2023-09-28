В МИД России назвали последствия ратификации Римского статута Арменией

В МИД России предупредили, что ратификация Римского статута Международного уголовного суда (МУС) Арменией будет иметь самые негативные последствия для отношений между двумя странами, передает ТАСС.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, до Армении изначально была доведена позиция о неприемлемости ратификации республикой Римского статута МУС в условиях, когда данной структурой выданы «ордера на арест» высшего руководства РФ.

«Инициатива Еревана о заключении двустороннего соглашения была рассмотрена, Москва предложила компромиссный вариант, который мог бы устроить обе стороны», — сказали в МИД.

Там заявили, что этот вариант не был учтен, а вместо этого Армения решила ратифицировать Римский статут. Россия надеется, что в Национальном собрании Армении найдутся силы, которые не будут «штамповать» это «токсичное» решение, указали в министерстве.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что после ратификации этого статута Арменией будет трудно себе представить визиты руководства РФ в республику.

Комиссия по государственно-правовым вопросам парламента Армении 28 сентября приняла законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) и направила его в парламент.

В сентябре премьер-министр Армении Никол Пашинян в видеообращении к нации заявил, что обеспечит безопасность Армении, в частности, обсудит проект ратификации Римского статута Международного уголовного суда.

Ранее в МИД РФ назвали неприемлемыми заявления Пашиняна о России.