Байден назвал сторонников Трампа «экстремистским движением»

Президент США Джо Байден считает своего предшественника на посту главы государства Дональда Трампа и его сторонников «экстремистским движением», которое угрожает демократии в стране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на выдержки из речи президента США, с которой он выступит в Аризоне.

«В Америке творится нечто опасное. Есть экстремистское движение, которое не разделяет базовые принципы нашей демократии. Движение MAGA (движение Трампа Make America Great Again, в переводе на русский — «Сделаем Америку вновь великой» — «Газета.Ru)», — говорится в тексте.

В речи отмечается, что не все республиканцы поддерживают это движение, однако, как считает Байден, Республиканская партия «направляется и запугивается» сторонниками идеологии MAGA.

«Если будет реализована их оголтелая повестка дня, то это фундаментально изменит институты американской демократии…», — предупредил Байден.

Ранее опрос NBC показал, что рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена на посту главы Белого дома достиг нового антирекорда. Его политику одобряют 41% зарегистрированных избирателей и не одобряют 56% избирателей.

До этого стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп лидирует в предвыборной гонке, обыгрывая своего преемника Джо Байдена в преддверии выборов 2024 года, пишет The Washington Post со ссылкой на совместный опрос издания с телеканалом ABC News. Согласно исследованию, экс-глава Белого дома получает 52% поддержки респондентов, а действующий президент — 42%.

Ранее в США заявили, что климатическая политика Байдена стала подарком Путину.