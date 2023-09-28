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В США заявили, что климатическая политика Байдена стала подарком Путину

Newsweek: энергетическая политика Байдена выгодна России

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Jonathan Ernst/Reuters

Энергетическая политика президента США Джо Байдена привела к ослаблению страны и сократила возможности Вашингтона в помощи Киеву, пишет журнал Newsweek.

«Наиболее значимый вклад, который Соединенные Штаты могли бы внести в военные действия на Украине, — это восстановление американской энергетической независимости <…> Однако президент Джо Байден делает все наоборот, подрывая энергетическую независимость США и оказывая российскому президенту Владимиру Путину важнейшую помощь», — говорится в тексте.

Как следует из материала, проводимая Джо Байденом «зеленая» политика привела к закрытию для добычи энергоресурсов более 40% зоны «Национальный нефтяной резерв Аляски» и аннулированию контрактов в других месторождениях региона, где обеспечивалась энергетическая безопасность США.

В то же время, отмечает Newsweek, из-за роста цен РФ в июле заработала на экспорте нефти более $15 млрд.

«Нагнетание климатической истерии Байденом ободряет наших врагов и ослепляет американцев», — отмечается в материале.

До этого президент США Джо Байден заявил, что глобальное потепление остается единственной реальной угрозой для человечества.

«Единственная экзистенциальная угроза, с которой встречается человечество, даже страшнее ядерной войны, глобальное потепление на 1,5 градуса в следующие 20… 10 лет», — заявил он.

Ранее Трамп похвалил Сунака за отказ слушать климатических паникеров.

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