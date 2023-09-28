Азербайджан объявил о начале регистрации армян Карабаха

Власти Азербайджана начали регистрировать проживающих в Нагорном Карабахе армян с целью определения их юридического статуса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на администрацию президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как заявили в администрации, рабочей группе по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахе даны поручения, связанные с установлением юридического статуса этих лиц. Она должна выполнить их, чтобы обеспечить устойчивую реинтеграцию армянского населения региона.

«В рамках этой деятельности на первом этапе предусматривается регистрация армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе», — сказано в сообщении.

Ранее Азербайджан призвал этнических армян, проживающих на территории Нагорного Карабаха, остаться в регионе и стать частью азербайджанского общества.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

Ранее востоковед раскрыл, что ждет жителей Нагорного Карабаха.