В Казахстане заявили об отсутствии территориальных споров с Россией

Правительство Казахстана не имеет каких-либо опасений по поводу возможных территориальных притязаний со стороны России. Такое заявление в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем сделал президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что Москва и Астана продолжают поддерживать дружеские отношения. Кроме того, РФ и Казахстан регулярно взаимодействуют в рамках различных интеграционных объединений.

«Каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России у нас не имеется», — подчеркнул Токаев.

Он добавил, что в свое время Москва и Астана демаркировали границу между двумя странами. Более того, она была ратифицирована российским и казахстанским парламентами.

Как сказал Токаев, между двумя государствами существует традиция сотрудничества в гуманитарной сфере и торговле. При этом 10 лет назад РФ и Казахстан подписали договор о союзнических отношениях.

Также во время пресс-конференции глава республики рассказал о готовности Казахстана увеличить объем экспортируемой в Германию нефти. По его словам, с начала 2023 года Астана поставила на немецкую территорию 500 тыс. тонн топлива через трубопровод «Дружба».

25 сентября сообщалось, что Казахстан и РФ ведут переговоры о расширении поставок бензина в республику в 2023 году. По данным агентства «Интерфакс», речь идет об увеличении объема экспортируемого за границу топлива почти в три раза — до 110 тыс. тонн вместо нынешних 40 тыс. тонн.

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