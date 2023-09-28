Эстония предложила ввести полное торговое эмбарго России

В пресс-службе Министерства иностранных дел Эстонии заявили, что правительство страны одобрило предложения по двенадцатому пакету санкций Евросоюза в отношении России, включая введение полного торгового эмбарго. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Глава МИД Маргус Цахкна подчеркнул, что необходимо продолжать ужесточать санкционные меры против Москвы, а также усиливать их реализацию и усложнять уклонение от рестрикций.

Он подчеркнул, что эстонская сторона требует, чтобы в новый санкционный пакет Евросоюза включили полное торговое эмбарго против России.

До этого Россия расширила ответные санкции против Великобритании, включив в список 23 подданных королевства.

В список граждан Великобритании, которым с этого дня запрещен въезд в Россию, вошли, в частности, курирующий подготовку военнослужащих Вооруженных сил Украины на территории королевства начальник штаба обороны британских вооруженных сил Энтони Радакин, причастная к формулированию стратегии Лондона на украинском направлении председатель объединенного разведывательного комитета при правительстве Британии Мадлен Алессандри и другие лица.

7 сентября Великобритания ввела санкции против 11 граждан России за якобы незаконную деятельность в киберпространстве.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.