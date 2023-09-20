В парламенте Грузии произошла драка между депутатами

В парламенте Грузии произошел конфликт между депутатами из парламентского большинства и представителями оппозиционных партий. Об этом сообщает 24news.

Уточняется, что словесная перепалка в какой-то момент переросла в драку. Инцидент произошел в холле здания парламента Грузии на фоне обсуждения вопроса о новом решении Нацбанка, согласно которому попавшему под санкции экс-генпрокурору Отару Парцхаладзе был возвращен доступ к финансовым операциям в стране.

Как передает телеканал «Рустави 2», председатель парламента Шалва Папуашвили в ходе пленарного заседания, где обсуждался вопрос нового протокола Нацбанка, выгнал оппозиционера Георгия Вашадзе из зала из-за шумных выступлений. Позднее оппозиционер попытался вернуться в зал заседаний, однако ему помешали правоохранители.

До этого глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе призвал не допустить «украинизации» республики. По его словам, депутатам и общественности нужно как можно спокойнее относиться к «провокациям агентов», которые хотят «накалить ситуацию».

18 сентября сообщалось, что Конституционный суд Грузии получил заявку от 80 депутатов по вопросу импичмента президенту Саломе Зурабишвили. Организация предоставит отчет парламенту в течение месяца.

Ранее Грузии предрекли «евромайдан» из-за действий ЕС.