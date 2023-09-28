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Путин рассказал о главных преимуществах России

Путин: у России есть все, чтобы развиваться и укреплять страну

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ВЭФ

Президент России Владимир Путин высказал уверенность в том, что российское государство в состоянии само решить все свои проблемы, несмотря на ожидания ее оппонентов. Слова главы государства приводит ТАСС.

По его словам, «вопросов очень много», однако у России есть все возможности для этих решений, и этому могут удивиться те, кто ожидал, что в стране все рухнет. Соответствующее заявление российский лидер сделал на встрече с избранными в сентябре главами и губернаторами регионов страны.

Путин подчеркнул, что экономика России набирает темп, промышленность работает лучше прежнего, сельское хозяйство новые и новые рекорды ставит, строительство развивается лучше, чем это было во времена СССР.

Президент РФ подчеркнул, что у страны есть все для того, чтобы эффективно идти по избранному пути и укрепляться.

В этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на VII Московском финансовом форуме, что российская экономика в настоящее время проходит через масштабную трансформацию, но наиболее сложный этап уже пройден.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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