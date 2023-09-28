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Путин назвал социальные приоритеты в работе новоизбранных глав регионов РФ

Путин обратил внимание глав регионов на заботу о героях СВО и их семьях

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с новоизбранными главами регионов, что для российских властей важно проявлять заботу о героях и их семьях, передает пресс-служба Кремля.

«Для всех нас, и в первую очередь, конечно, для представителей органов власти, причем всех уровней, забота о героях, о тех, кто потерял своих близких, – не столько служебный, сколько гражданский, человеческий, нравственный долг», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что поддержка российских воинов и поддержка их семей — это долг благодарности и уважения к защитникам Отечества.

21 сентября Путин на заседании Госсовета назвал ветеранов спецоперации на Украине героями и призвал делать все, чтобы они могли достойно обеспечивать свои семьи. В тот день он побывал в центре поддержки участников спецоперации и их семей «Возвращение» в Великом Новгороде.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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