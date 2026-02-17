Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Политика

Президент Чехии призвал не ждать мирного соглашения по Украине в ближайшее время

Президент Чехии Павел: наивно ждать быстрого соглашения России и Украины о мире
Matthias Schrader/AP

Было бы наивно ожидать, что в краткосрочной перспективе удастся достичь соглашения между Украиной, Европой, США и Россией. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью Odkryto.cz.

«То, что позиции Украины, Европы и Соединенных Штатов приблизились или уже почти совпадают, является большим успехом. Если учесть, сколько противоречивых заявлений мы за это время услышали от разных сторон. Важно не согласие Украины и ее сторонников, а согласие по условиям мирного соглашения с воюющей стороной, то есть с Россией», — заявил Павел.

По его словам, Москва якобы не показала большой готовности к переговорам и компромиссам. Россия настаивает «на максималистских требованиях», считает Павел. В связи с этим он призвал оказывать «политическое, финансовое, экономическое» давление на нее, а также оказывать военную поддержку Киеву.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями Украины, России и США состоится в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, на встрече будет обсуждаться территориальный вопрос, который на данный момент является самым проблемным. Об этом же заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее в США поделились ожиданиями от предстоящих переговоров по Украине в Женеве.
 
Теперь вы знаете
Случай, коррупция или бомба: как российская монархия чуть не погибла за 30 лет до революции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!