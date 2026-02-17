Президент Чехии призвал не ждать мирного соглашения по Украине в ближайшее время

Было бы наивно ожидать, что в краткосрочной перспективе удастся достичь соглашения между Украиной, Европой, США и Россией. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью Odkryto.cz.

«То, что позиции Украины, Европы и Соединенных Штатов приблизились или уже почти совпадают, является большим успехом. Если учесть, сколько противоречивых заявлений мы за это время услышали от разных сторон. Важно не согласие Украины и ее сторонников, а согласие по условиям мирного соглашения с воюющей стороной, то есть с Россией», — заявил Павел.

По его словам, Москва якобы не показала большой готовности к переговорам и компромиссам. Россия настаивает «на максималистских требованиях», считает Павел. В связи с этим он призвал оказывать «политическое, финансовое, экономическое» давление на нее, а также оказывать военную поддержку Киеву.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями Украины, России и США состоится в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, на встрече будет обсуждаться территориальный вопрос, который на данный момент является самым проблемным. Об этом же заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее в США поделились ожиданиями от предстоящих переговоров по Украине в Женеве.