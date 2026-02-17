Размер шрифта
Более 15 поездов задерживаются из-за приостановки движения по Крымскому мосту

Ввод ограничений на Крымском мосту привел к задержке 16 пассажирских поездов
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Приостановка движения по Крымскому мосту стала причиной задержки в пути следования 16 пассажирских поездов. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

В заявлении отмечается, что все отстающие от графика составы являются поездами дальнего следования. Два из них следуют из Санкт-Петербурга в Севастополь и Симферополь. Три задерживающихся поезда двигаются из Симферополя в Москву, два — в обратном направлении, два — из Севастополя в Санкт-Петербург и Москву, три — из Симферополя в Кисловодск, Санкт-Петербург и Адлер. Также от графика отстают составы, следующие по маршрутам Кисловодск — Симферополь, Пермь — Симферополь, Адлер — Симферополь и Москва — Севастополь.

«Отставание от графика составляет от 1,5 до восьми часов», — рассказали в пресс-службе.

Вечером 16 февраля Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация» сообщил, что движение автомобильного транспорта по переправе было временно ограничено. Заявление опубликовали в 18:40 мск, к текущему моменту ограничения еще не сняли.

Ранее более 30 поездов задержали на Московском направлении из-за провисания контактного провода.
 
