Армия

Дроны ВСУ атаковали Пермский край

Махонин: в Пермском крае зафиксирован прилет украинских беспилотников
В Пермском крае 17 февраля зафиксировали прилет украинских беспилотников. В результате атаки БПЛА никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Махонин.

По его словам, все профильные службы оповещены о случившемся, безопасности жителей края ничего не угрожает.

12 февраля сообщалось, что в городе Березники и административном центре Пермского края был введен режим «Ковер» радиусом 50 км и 100 км соответственно. Позднее пермский аэропорт Большое Савино приостановил работу.

В Минобороны утром 17 февраля сообщили, что за ночь над российскими регионами было сбито более 150 украинских дронов. Над акваториями Черного и Азовского морей ликвидировали 50 и 29 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) соответственно. Единичную цель нейтрализовали в Курской области. Еще четыре БПЛА сбили в Брянской области, 11 — в Калужской области, 18 — в Краснодарском крае. В Крыму отразили атаку 38 беспилотников.

Ранее мэр Сочи сообщил об отражении массированной атаки БПЛА Украины.
 
