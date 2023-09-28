Путин обратился с призывом к главам регионов России

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов страны всегда вести прямой диалог с людьми. Соответствующее заявление он сделал на встрече с новоизбранными губернаторами, передает ТАСС.

«Высокий уровень доверия — это высокая ответственность. И ключевой критерий — это эффективность вашей работы, мнение людей об этой работе, их оценка того, что вы делаете», — сказал российский лидер.

Он выразил надежду, что губернаторы «всегда будут открыты к прямому, честному диалогу с людьми, а в своих действиях и решениях — исходить из их интересов и потребностей, направлять все свои усилия на достижение целей комплексного, приносящего зримый, ощутимый результат развития региона, а значит, и страны в целом».

Путин также пожелал главам регионов и их управленческим командам успехов и плодотворной работы.

До этого Путин заявил, что именно народ является источником власти в России.

С 8 по 10 сентября в 85 регионах РФ прошли выборы. В рамках голосования в 22 регионах проходили выборы глав, в 16 субъектах избирались депутаты региональных заксобраний, а в еще четырех прошли довыборы в Госдуму. Впервые голосование проводилось в новых регионах страны: Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в выборах приняли участие более 45 млн избирателей. Как сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова, средняя явка составила 43,5% — это самый высокий показатель с 2017 года. При этом в 24 регионах отдать свой голос можно было с помощью дистанционного электронного голосования.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».