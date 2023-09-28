Путин назвал сентябрьские выборы в России открытыми и честными

Президент России Владимир Путин заявил, что сентябрьские выборы в стране прошли открыто, честно, в конкурентной борьбе. Такое заявление он сделал на встрече с новоизбранными главами регионов РФ, передает ТАСС.

По словам главы государства, явка на эти выборы была высокой, что демонстрирует растущую гражданскую зрелость российского общества.

Как отметил российский лидер, граждане сегодня понимают, насколько важно принимать участие в выборах, ответственно выбирать будущее своего региона и страны.

«А значит, и будущее своей семьи, своих детей», — добавил он.

До этого Путин заявил, что избирательная система России является одной из лучших в мире.

С 8 по 10 сентября в 85 регионах РФ прошли выборы. В рамках голосования в 22 регионах проходили выборы глав, в 16 субъектах избирались депутаты региональных заксобраний, а в еще четырех прошли довыборы в Госдуму. Впервые голосование проводилось в новых регионах страны: Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в выборах приняли участие более 45 млн избирателей. Как сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова, средняя явка составила 43,5% — это самый высокий показатель с 2017 года. При этом в 24 регионах отдать свой голос можно было с помощью дистанционного электронного голосования.

Ранее Путин ответил на вопрос об участии в выборах на пост президента.