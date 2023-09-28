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Украина стала одним из членов Совета управляющих МАГАТЭ

Украина стала членом Совета управляющих МАГАТЭ

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Lisa Leutner/AP

Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) избрала новых членов Совета управляющих организации. В их число вошли Армения и Украина, сообщает постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

«Генеральная конференция МАГАТЭ избрала следующих новых членов Совета управляющих МАГАТЭ: Алжир, Армения, Бангладеш, Буркина-Фасо, Индонезия, Испания, Нидерланды, Парагвай, Республика Корея, Украина и Эквадор», — говорится в публикации.

Отмечается, что на 2 места в Совете, отведенных Восточноевропейской группе, претендовали Азербайджан, Армения и Украина.

До этого сообщалось, что действующий генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси продолжит занимать свой пост до 2 декабря 2027 года, его кандидатуру утвердили делегаты 67-й генеральной конференции организации.

Ученый заявил, что его трогает и вдохновляет оказанное ему доверие, и теперь он более мотивирован продолжать работу, чем это было четыре года назад.

Гросси принял присягу в качестве шестого гендиректора МАГАТЭ 2 декабря 2019 года.

Ранее глава «Росатома» и гендиректор МАГАТЭ обсудили ситуацию на Запорожской АЭС.

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