Глава «Росатома» и гендиректор МАГАТЭ обсудили ситуацию на Запорожской АЭС

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретились на полях генеральной конференции МАГАТЭ в Вене и обсудили вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Об этом сообщается на сайте «Росатома».

Как говорится в заявлении, «стороны обсудили основные моменты текущей и перспективной повестки двустороннего взаимодействия» между Российской Федерацией и МАГАТЭ.

«Остановились на вопросах, связанных с обеспечением ядерной и физической безопасности крупнейшей в Европе Запорожской АЭС», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что Лихачев и Гросси договорились о продолжении сложившейся практики регулярных рабочих контактов.

21 сентября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в рамках встречи с Рафаэлем Гросси заявил, что Москва настроена на продолжение взаимодействия с МАГАТЭ для купирования создаваемых Украиной угроз Запорожской АЭС.

До этого Гросси говорил, что хотя ситуация с безопасностью Запорожской АЭС немного улучшилась, она остается крайне хрупкой.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.