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В Кремле переадресовали в Минобороны вопросы насчет участия кубинцев в СВО

Песков предложил задавать Минобороны РФ вопросы об участии кубинцев в СВО

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков призвал журналистов задавать Министерству обороны РФ вопросы, связанные с участием кубинских граждан в спецоперации на Украине. Об этом представитель российского президента заявил во время регулярного брифинга.

В ходе мероприятия корреспонденты поинтересовались, сколько граждан зарубежной республики в настоящее время принимают участие в боевых действиях на стороне РФ. Однако Песков не стал давать каких-либо комментариев по этой теме, переадресовав вопрос военному ведомству.

«Здесь все-таки скорее вопрос, который может иметь отношение к Министерству обороны — он касается боевых действий. Поэтому я здесь не могу ничего ответить», — сказал пресс-секретарь главы государства.

При этом он добавил, что Гавана и Москва продолжают двустороннее сотрудничество во всех возможных областях.

В то же время журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать заявления членов семей некоторых из граждан Кубы, участвующих в спецоперации. По словам иностранцев, их родственников обманом вынудили уйти на фронт, пообещав денежное вознаграждение.

Как сказал Песков, подобную информацию вряд ли можно как-то комментировать. Формулировка «некоторые члены семей» в данному случае является неуместной, так как при подобных обвинениях должны приводиться конкретные факты и имена.

«Если появится информация, кто кому обещал, кто был обманут и как, мы, безусловно, к этому внимательно отнесемся», — уточнил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее посол Кубы в РФ заявил, что правительство республики не возражает против участия своих граждан в СВО на легальных основаниях.

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