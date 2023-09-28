В Кремле прокомментировали ситуацию с беженцами, перебравшимися из Карабаха в Армению

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал тот момент, что с начала военных действий в Нагорном Карабахе регион покинули почти 70 тысяч человек.

Журналисты в ходе брифинга спросили Пескова, кто виноват в этой ситуации.

«Вряд ли можно говорить, кто виноват. Прямой причины для таких действий нет. Люди изъявили желание покинуть Карабах. Здесь главное, чтобы тем, кто принял такое решение, были обеспечены нормальные условия жизни», — сказал представитель Кремля.

Как сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян, по состоянию на утро 28 сентября в республику из Нагорного Карабаха прибыли более 65 тысяч беженцев.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.