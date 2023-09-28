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На Украине заявили, что на Западе все меньше желающих выделять деньги Киеву

В Минфине Украины признали, что желающих финансировать Киев все меньше

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Jose Luis Magana/AP

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что желающих обеспечивать Киев деньгами становится «все меньше и меньше». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Марченко в эфире украинского телемарафона.

«Желающих выделять деньги все меньше и меньше, но это не значит, что денег не будет, и это не значит, что мы прекратили работать. В этом году гарантированно обеспечиваем около $42 млрд для финансирования дефицита бюджета. Надеюсь, мы делаем все возможное, чтобы это гарантированно было и в 2024 году», — заявил министр финансов.

Он отметил, что возникает много вопросов по поводу того, насколько налогоплательщики других государств готовы финансировать Украину.

До этого Владимир Зеленский заявил, что приоритетами украинского бюджета на 2024 год станут расходы на оборону и безопасность, на нее планируется потратить не менее $43,3 млрд.

Он добавил, что в 2024 году значительная часть бюджета будет направлена на производство и покупку оружия, в частности беспилотников. Украинский президент добавил, что бюджет также будет включать выплаты ветеранам, соцрасходы и средства на системы охраны здоровья и образования.

Ранее в Вашингтоне заявили, что сокращение помощи США Украине навредит ее боеспособности.

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