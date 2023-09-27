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В Вашингтоне заявили, что сокращение помощи США Украине навредит ее боеспособности

Кирби: сокращение помощи США Украине нанесет ущерб ее боеспособности

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Alex Brandon/AP

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что остановка или значительное сокращение помощи Вашингтона Киеву негативно отразится на боеспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом чиновник сообщил в интервью американскому телеканалу MSNBC.

По его словам, прекращение или существенное сокращение финансирования Украины абсолютно точно с негативной стороны скажется на ее обороноспособности. Об этом Кирби сказал, комментируя отсутствие решения конгресса США по согласованию дополнительной помощи Киеву.

Чиновник также подчеркнул, что США являются крупнейшим источником помощи Украине и Белый дом уверен в двухпартийной поддержке со стороны конгресса относительно предоставления дополнительных финансов Киеву.

Ранее сообщалось, что сенат США предлагает сократить объем средств для Украины на краткосрочную перспективу в 5,5 раза. Сенат предлагает на 2024 финансовый год, то есть с 1 октября 2023 года до 30 сентября 2024-го, согласовать $4,5 млрд на помощь Украине для Пентагона. Кроме того, $1,65 млрд предлагается согласовать для экономической помощи Украине через государственный департамент.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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