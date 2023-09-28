В МИДе рассказали, когда Россия признает талибов*

Спецпредставитель президента России по Афганистану и директор второго азиатского департамента МИД Замир Кабулов заявил, что в Москве уже не считают талибов (организация запрещена в России) «террористами по существу». Об этом он сказал в интервью для RTVI.

«Я бы сказал, что в свое время мы отчасти погорячились. <..> «Талибан» эволюционировал, объявив себя национальным движением. Талибы объявили, что не собираются заниматься глобальным джихадом, переносить свою идеологию и образ мысли на соседние государства», — объяснил такую позицию Кабулов.

При этом дипломат отметил, что у России были претензии к Талибану из-за признания правительства Ичкерии и создания тренировочных лагерей для террористов.

Кабулов заявил, что Россия может признать талибов, но для этого они должны «заслужить признание».

«Доказать на деле, что готовы откликнуться на призыв создать этнополитическое инклюзивное правительство. Если они сделают этот шаг, он откроет дорогу для возможного признания режима талибов Россией», — пояснил дипломат.

До этого депутат Ананских призвал не приравнивать поставки газа в Афганистан к признанию власти талибов.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.

31 августа 2021 года США полностью вывели из Афганистана свой военный контингент, завершив двадцатилетнюю военную миссию в стране.

Ранее в «Талибане» заявили, что вернули женщинам Афганистана статус «свободных людей».