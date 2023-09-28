В МИДе опровергли сообщения о поставках оружия талибам*

Директор второго азиатского департамента Азии МИД РФ и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия не продает оружие режиму талибов (организация запрещена в России) в Афганистане и речи об этом «никогда не шло». Заявление было сделано дипломатом в интервью для RTVI.

Кабулов рассказал, что Россия продолжает поставки нефтепродуктов в Афганистан по контракту 2022 года. Также, по его словам, возможно сотрудничество с этой страной в возведении инфраструктурных объектов.

«Все помнят о большом вкладе Советского Союза, который построил в Афганистане более 140 объектов. <..> Талибы обратились к Москве с просьбой вернуться к их восстановлению, но сейчас это нереально», — рассказал он.

До этого Кабулов прокомментировал «Газете.Ru» предложение генерального директора Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустама Хабибуллина о том, что Россия должна признать «Талибан». Хабибуллин заявил об этом на конференции Московского формата по Афганистану.

«Талибан»* объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы* захватили все крупные города и погранпереходы в стране. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.

31 августа 2021 года США полностью вывели из Афганистана свой военный контингент, завершив 20-летнюю военную миссию в стране.

Ранее в Афганистане организовали туры под конвоем вооруженных талибов.