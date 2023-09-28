Лукашенко рассказал, что не нравится в Белоруссии странам Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна проводит открытую и миролюбивую политику, однако «не всем западным демократиям это нравится». Его слова приводит БелТА.

По словам главы Белоруссии, из-за этого в ход идут санкции, которые он назвал «аргументами бессилия».

«Наша главная задача — не допустить новой мировой войны… Минск постоянно проводил очень ответственную внешнюю политику. Никогда в истории мы не распространяли свою юрисдикцию за рамки национальных границ», — отметил Лукашенко.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник на полях сессии Генассамблеи ООН заявил, что в Минске пока не заметили признаков нормализации отношений с ЕС и США.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко выступал против разрыва отношений с западными странами и выражал готовность для их нормализации. Но, по его словам, Минск настораживает, что Вашингтон стал использовать свое влияние на Польшу для развала ЕС.

Ранее Лукашенко анонсировал появление у Белоруссии «серьезной ракеты».