Глава Республики Сербской хочет приехать в Россию на переговоры с Путиным

Президент Республики Сербской (один из двух энтитетов Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что хотел бы в скором времени посетить РФ и встретиться с главой государства Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в эфире телеканала РТРС.

Додик отметил, что российский лидер является лучшим человеком, с которым ему удалось познакомиться в политике. По его словам, общение с Путиным и возможность организовывать соответствующие мероприятия несколько раз в год заставляет его испытывать гордость.

«Это было ранее в этом году, будет сейчас в промежутке с 20 октября до 5 ноября. Сейчас точно не знаю, осталось это подтвердить, но это произойдет», — отметил лидер Республики Сербской.

15 сентября официальный представитель Республики Сербской Душко Перович в интервью для газеты «Известия» сообщил, что Милорад Додик планирует посетить Россию в ноябре 2023 года. Как он отметил, после завершения официального визита в Москву также прибудут члены парламента указанного региона.

При этом стало известно, что Додик намерен обсудить с российским руководством проект строительства газопровода из Сербии. Однако эксперты не исключили, что реализация данной инициативы может столкнуться с трудностями из-за нежелания Сараево организовывать переговоры с Белградом.

Ранее президент Республики Сербской заявил, что Босния и Герцеговина должна рассмотреть возможность присоединения к БРИКС вместо Европейского союза (ЕС).