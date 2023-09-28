В ЕС заявили о росте недовольства затягиванием конфликта на Украине

Глава МИД Словении Таня Файон заявила, что европейцы все чаще демонстрируют недовольство из-за отсутствия прогресса в урегулировании украинского кризиса и воздействия антироссийских санкций на экономику стран Европейского союза. Об этом она рассказала в интервью Австрийскому агентству печати.

«Чем дольше длится война, тем больше растет скептицизм в отношении того, достаточно ли мы делаем для начала мирных переговоров», — заявила Файон.

Она также отметила рост недовольства среди европейцев антироссийскими санкциями, которые влияют на экономику государств ЕС.

Глава внешнеполитического ведомства Словении обозначила цель Евросоюза как «достижение прочного и справедливого мира» на Украине. В то же время она напомнила о ситуации на Западных Балканах, где до сих пор сохраняется напряженность после вооруженных конфликтов 1990-х годов.

До этого эксперт 19Forty Five Дэниэл Дэвис высказал мнение, что США не намерены прекращать конфликт на Украине.

По его словам, у американских властей нет стратегии для завершения войны, они не представляют, как она должна закончиться. В связи с этим, отметил Дэвис, Вашингтон выступает против любых попыток решить конфликт дипломатическим путем.

Ранее Лавров сообщил, почему прекращение огня на Украине невыгодно России.