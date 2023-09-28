Лавров сообщил, почему прекращение огня на Украине невыгодно России

Путем прекращения огня на Украине западные страны хотят выиграть время, чтобы оснастить украинские войска большим количеством вооружений. Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Как отметил министр, Россия не видит предпосылок того, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут начаться этой осенью.

По его словам, Запад, «когда начинает запускать вот такого рода провокационные слухи», по всей видимости проверяет Москву на готовность пойти на его условия, то есть на прекращение огня.

«А условия они, собственно, особо не скрывают: взять паузу на несколько месяцев, никаких договоренностей, кроме временного прекращения огня, и за выигранное время накачать Украину новым оружием дополнительно к тому, что уже было поставлено и что планомерно уничтожается нашими вооруженными силами», — сказал Лавров.

Он также добавил, что российская сторона не видит никаких серьезных предложений со стороны Запада о переговорах.

Ранее Лавров заявлял, что Россия не собирается рассматривать предложения по прекращению огня на Украине. По его словам, РФ один раз уже сделала это, но была обманута.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.