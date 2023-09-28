Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил, что Запад виноват в разрушении территориальной целостности Украины

Лавров обвинил Запад в разрушении территориальной целостности Украины

close
100%
МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны, признавшиеся в том, что не собирались выполнять Минские соглашения, разрушили территориальную целостность Украины. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«Когда в открытую соавторы [президента России] Владимира Путина по Минским договоренностям признали, что они его, по сути дела, ввели в заблуждение и совсем не собирались их выполнять, именно они разрушили территориальную целостность Украины, о которой они так сейчас постоянно заботятся», — сказал министр.

В прошлом году бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-президент Украины Петр Порошенко еще заявили, что Минские договоренности нужны были для того, «чтобы выиграть время с целью пополнения военных арсеналов» Украины против РФ, заявил Лавров.

По его словам, если бы они выполнили достигнутые договоренности, то территориальная целостность Украины «была бы обеспечена», так как именно в этом была их суть.

Он добавил, что территориальная целостность восстанавливается при предоставлении особого статуса Луганской и Донецкой народным республикам.

Ранее Лавров заявил, что Россия будет уважать территориальную целостность Украины после исполнения Декларации независимости 1990 года, в которой обещано уважение прав русского языка и национальных меньшинств.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях