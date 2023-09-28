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Посол РФ заявил, что в США оказывают давление на не желающие уходить из России компании

Посол Антонов: в США оказывают давление на работающие в России компании

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в США оказывается давление на американские компании, работающие в России. Об этом сообщается в Telegram-канале российского дипломатического представительства.

У посла вызвали недоумение недавние заявления высокопоставленных чиновников Белого дома о том, что власти США не чинят препятствий деятельности американских компаний в России. Антонов считает, что такими заявлениями Вашингтон хочет снять с себя ответственность за бездумное нагромождение всевозможных санкционных барьеров, приведшее к обрушению двусторонних коммерческих связей.

Дипломат отметил, что из-за многочисленных ограничений в финансовой и торговой сферах часто просто невозможно провести необходимые платежи за поставки товаров. В том числе даже за продовольствие и медикаменты, которые, как заявляют в Вашингтоне, якобы не затронуты рестрикциями. В настоящее время обрублены традиционные логистические маршруты доставки продукции.

Антонов подчеркнул, что к неприкрытому давлению на бизнес рьяно подключились ангажированные СМИ и некоторые неправительственные организации. Используя публикацию дискредитирующих материалов, они подталкивают американские компании к уходу из России. Те же компании, которые не поддаются давлению, вносятся в специальные списки «злостных нарушителей» санкций.

Посол отметил, что даже в таких условиях компании США подтверждают заинтересованность в сохранении присутствия на рынке России. Он сказал, что Москва остается открытой к взаимовыгодному коммерческому сотрудничеству.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США не навязывают бизнесу при помощи рестрикций сворачивание операций в России.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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