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Украина и США договорились о совместной борьбе с коррупцией

Пентагон и НАБУ договорились вместе бороться с коррупцией при поставках оружия

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Kevin Lamarque/Reuters

Представители Министерства обороны США и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) подписали меморандум, согласно которому страны договариваются совместными усилиями под контролем Пентагона выявлять и предотвращать коррупционные преступления, связанные с поставками американского оружия Киеву, передает ТАСС.

«Документ предусматривает проведение совместных мероприятий с целью выявления и предотвращения коррупционных правонарушений, влияющих на помощь от Соединенных Штатов», — говорится в сообщении бюро.

Отмечается, что меморандум подписали директор НАБУ Семен Кривонос и генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч, его главной целью является обеспечение эффективного использования международной помощи, которое правительство США оказывает Украине.

По данным украинского ведомства, Сторч в сотрудничестве с органами Агентства США по международному развитию и Государственным департаментом США начнет контролировать поступление помощи с 18 октября.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина и США создадут совместную оборонную экосистему, в рамках которой страны смогут производить необходимое вооружение.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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