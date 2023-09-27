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В ЕС рассказали, предоставил ли Азербайджан доступ в Карабах наблюдателям

В Евросоюзе заявили, что Баку не дал доступ в Карабах международным наблюдателям

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Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил, что Азербайджан еще не предоставил доступ независимым международным наблюдателям для изучения ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы призываем Азербайджан предоставить международный доступ в Нагорный Карабах для обеспечения необходимой помощи, а также независимого мониторинга происходящего, в частности того, как относятся к населению», — добавил Стано.

Представитель внешнеполитической службы ЕС добавил, что сейчас в организации выступают за всеобщую амнистию для сил Нагорного Карабаха.

19 сентября текущего года власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций».

Уже спустя сутки при посредничестве миротворцев РФ между сторонами достигнута договоренность о прекращении огня.

До этого стало известно, что почти 43 тысячи беженцев из Карабаха прибыли в Армению после операции Баку.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.

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Война в Карабахе
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