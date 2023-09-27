В США заявили о бессмысленности дальнейшего финансирования Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский находится в крайне плохом положении, поэтому США нет смысла продолжать финансирование киевских властей. Такое заявление в эфире YouTube-канала Redacted сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Как сказал эксперт, у украинского правительства не будет возможности потратить предоставленные Вашингтоном деньги. По его словам, средства должны передаваться конкретному государству. Однако шансы Украины просуществовать «хоть сколько-нибудь долго» очень малы, следует из слов экс-разведчика.

«Зеленский уже на последнем издыхании», — указал Риттер.

Он добавил, что до этого полученные Киевом $113 млрд не помогли национальной армии переломить ход событий в зоне боевых действий. Эксперт подчеркнул, что причина заключается в превосходстве Вооруженных сил РФ над военнослужащими с Украины и из стран НАТО.

Риттер уточнил, что в настоящее время Москва побеждает в конфликте. Тем не менее государства Североатлантического альянса отказываются признать данный факт и готовы предоставить украинским властям «еще сотню млрд долларов».

В конце бывший разведчик пришел к выводу, что НАТО целенаправленно препятствует проведению мирных переговоров между Россией и Украиной.

Ранее в Сенате США возмутились финансированием невоенных расходов Украины.