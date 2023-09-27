Танки Abrams, которые США поставляют Вооруженным силам Украины (ВСУ), могут использоваться иностранными экипажами, сообщает журнал Military Watch Magazine.

«Одна из заметных неопределенностей в отношении эксплуатации танков Abrams на Украине заключается в том, какой персонал будет эксплуатировать эти танки и какова роль в этом американских или других подрядчиков НАТО», — говорится в тексте.

Как следует из материала, этот вопрос стал актуальным после появления информации, что немецкий и другой персонал стран Запада использует боевые машины.

MWM пишет, что такое развитие событий позволило бы избежать длительного обучения солдат ВСУ, поскольку представители НАТО также могут управлять сложными системами.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на командира разведгруппы с позывным «Легенда» сообщало, что российские военные разведчики уничтожили танк немецкого производства Leopard, принадлежащий Вооруженным силам Украины, с экипажем из военнослужащих бундесвера ФРГ.

В пресс-службе ВС ФРГ, комментируя эту информацию, заявили, что немецкие военные не участвуют в конфликте на Украине.

Ранее на Украине признали, что танки Abrams «долго не проживут».