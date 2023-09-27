Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Польше выясняют, участвовал ли эсэсовец Хунка в геноциде

Польский институт проверяет эсэсовца Хунку в участии в геноциде

close
100%
WSWS

Институт национальной памяти Польши (ИПН) проверяет бывшего бойца 14-й дивизии СС «Галиция» (также известна как «1-я украинская дивизия») эсэсовца Ярослава Хунку на участие в геноциде поляков на Волыни и в Галичине, сообщает РИА Новости.

«Сразу после получения информации о Ярославе Хунке и приветствия его овациями парламентом Канады и президентом Зеленским прокурор начал анализ томов дела о преступлениях в Гуте Пеняцкой», — заявил пресс-секретарь ИПН Рафал Лешкевич.

Массовое убийство мирного населения в Гуте Пянецкой — один из наиболее известных случаев зверств, совершенных украинскими коллаборационистами: из более чем тысячи человек, проживавших в селе, в живых остались только 50 человек. Почти половина населения была сожжена заживо, подобно массовой казни в белорусской Хатыни, а само село — уничтожено. В этой акции принимала участие 14-я дивизия СС «Галиция», в рядах которой служил Ярослав Хунка.

Лешкевич заявил, что ИПН займется анализом десятков томов уголовного дела, открытого по факту геноцида мирного населения, на предмет того, участвовал ли в карательной акции в Гуте Пянецкой сам Ярослав Хунка.

Ранее посол России потребовал извинений от Канады перед русскими за овации нацисту Ярославу Хунке.

Ранее в МИД России отметили комичность чествования нациста в канадском парламенте.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях