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В сенате США возмутились поддержкой Вашингтоном невоенных расходов Киева

Сенатор Пол возмутился поддержкой США невоенных расходов Украины

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Al Drago/Pool via Reuters

Сенатор от американского штата Кентукки Рэнд Пол возмутился в интервью телеканалу Fox News тем, что США направляют значительный объем средств на покрытие невоенных расходов Украины.

По словам сенатора, лишь часть средств идет на оплату государственных зарплат и пенсий.

Пол отметил, что если в США произойдет «шатдаун», американским госслужащим платить не будут, однако «украинским работникам будут платить налогоплательщики США». По мнению сенатора, творцы американской конституции «в самом страшном сне не могли себе представить», что США «отправят столько денег за границу». Он отметил, что такая политика американских властей противоречит конституции страны.

21 сентября Пол в соцсети X (бывший Twitter) призвал главу Белого дома Джо Байдена прекратить превращать федеральное правительство в заложника финансирования Киева.

22 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что новый пакет военной помощи Украине оценивается в $128 млн. Он также добавил, что американское министерство обороны направит Киеву вооружений и оборудования на $197 млн в рамках ранее выделенных пакетов.

В этот же день президент США Джо Байден объявил, что утвердил новый пакет военной помощи Вооруженным силам Украины. По его словам, в него войдут вторая батарея ПВО Hawk, а также пусковые установки и системы перехвата.

Ранее стало известно, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.

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