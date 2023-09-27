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Сенат США предложил сократить запрос помощи для Украины

Сенат США предложил сократить запрос помощи для Украины до $4,5 млрд

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Unsplash

Сенат США предлагает сократить объем средств для Украины на краткосрочную перспективу в 5,5 раза. Об этом говорится в проекте поправки к бюджету, передает Punchbowl News.

Сенат предлагает на 2024 финансовый год, то есть с 1 октября 2023 до 30 сентября 2024-го, согласовать $4,5 млрд на помощь Украине для Пентагона. Кроме того, $1,65 млрд предлагается согласовать для экономической помощи Украине через государственный департамент.

В августе госсекретарь США Энтони Блинкен призвал конгресс выделить $24 млрд на дополнительную помощь Украине. По его словам, президент США Джо Байден запросил данную сумму у конгресса на продолжение поддержки Украины в военной, экономической и гуманитарной областях.

США нарастили военную и финансовую помощь Украине в ответ на запуск российской военной спецоперации в конце февраля 2022 года. Вашингтон потратил на помощь Киеву миллиарды долларов, в апреле 2023 года объем только военной помощи достиг отметки в $35,4 млрд. При этом часть американцев выступают против продолжения финансовой помощи Украине. Согласно августовскому опросу CNN, 51% граждан США убеждены, что страна уже оказала Киеву достаточную поддержку.

Ранее стало известно, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.

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