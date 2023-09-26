В Совбезе оценили перспективы разрешения украинского кризиса

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в ходе российско-египетских консультаций в Каире заявил, что перспективы разрешения украинского кризиса пока не просматриваются, передает «Российская газета».

По его словам, Россия поддерживает позицию Египта и некоторых других африканских стран о посредничестве в урегулировании украинского кризиса. При этом секретарь Совбеза подчеркнул, что «на сегодняшний день перспективы такого разрешения не просматриваются».

«Украине не позволят пойти на заключение мирного соглашения и будут по-прежнему использовать ее в качестве орудия против России», — заключил он.

До этого сообщалось, что Патрушев прибыл в Египет на переговоры по линии безопасности.

23 сентября первый помощник министра снабжения Египта Ибрагим Ашмави заявил, что правительство страны опровергло информацию о том, что Каир отказался от российской пшеницы.

Ранее Патрушев обсудил с наследным принцем Омана проблемы глобальных вызовов.