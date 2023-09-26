Франция предложила помощь пострадавшим при взрыве в Карабахе

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщила в своем X-аккаунте (бывший Twitter), что Париж готов оказать свою помощь пострадавшим во время взрыва в бензохранилище возле Степанакерта в Нагорном Карабахе и направить туда ресурсы.

При этом дипломат указала, что Азербайджан обязан обеспечить немедленный доступ для гуманитарной помощи.

25 сентября в Нагорном Карабахе рядом с автотрассой Степанакерт — Аскеран взорвался склад с топливом, которое раздавали местным жителям для переезда в Армению. Число пострадавших, по предварительным данным, превышает 200 человек. Омбудсмен региона Гегам Степанян заявил, что пострадавшим срочно необходима эвакуация по воздуху.

Жители Нагорного Карабаха начали массово покидать непризнанную республику после того, как Баку провел там антитеррористическую операцию, уехало уже почти 7 тыс. человек. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.