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США профинансируют модернизацию обороны Польши

США выдадут Польше заем в $2 млрд на модернизацию обороны

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Kimberly Spinner/U.S. Army photo

Соединенные Штаты выдадут Польше заем в размере $2 млрд на модернизацию обороны, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Госдеп.

«США с гордостью сообщают о подписании договоренности о прямом займе для Польши в размере $2 млрд на поддержку модернизации обороны», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В Госдепе добавили, что эти средства будут направлены на продвижение усилий Польши по модернизации обороны, а также внесут вклад в укрепление восточного фланга Североатлантического альянса.

23 сентября США попросили Польшу объяснить заявления об отказе Украине в военной поддержке, пишет Bloomberg. По словам собеседников агентства, ссора стран из-за запрета импорта зерна создает риск подрыва европейской солидарности с Украиной.

CNN сообщал, что поддержка Украины со стороны стран Европы может прекратиться из-за решения Польши не оснащать вооружением украинские войска.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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