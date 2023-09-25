МИД РФ выразил протест послу Болгарии из-за выдворения представителей РПЦ

Посла Болгарии Атанаса Крыстина вызвали в МИД России, чтобы выразить протест из-за высылки из Софии священников Русской православной церкви. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

«<…> В МИД России был вызван посол Болгарии Атанас Крыстин, которому выражен решительный протест в связи с выдворением <…> служителей подворья Русской православной церкви», — уточнили в сообщении.

В дипведомстве подчеркнули, что священнослужителей выдворили под надуманным предлогом, «в кощунственной и оскорбительной манере».

В министерстве обратили внимание, что расценивают подобный шаг как очередную «провокационную выходку» болгарских властей, которая вписывается в западные установки по «борьбе с российским влиянием». В ведомстве предупредили, что такие действия обернутся «неприятными последствиями».

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