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МИД РФ выразил протест послу Болгарии из-за выдворения представителей РПЦ

МИД России выразил протест послу Болгарии из-за выдворения священников РПЦ

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Посла Болгарии Атанаса Крыстина вызвали в МИД России, чтобы выразить протест из-за высылки из Софии священников Русской православной церкви. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

«<…> В МИД России был вызван посол Болгарии Атанас Крыстин, которому выражен решительный протест в связи с выдворением <…> служителей подворья Русской православной церкви», — уточнили в сообщении.

В дипведомстве подчеркнули, что священнослужителей выдворили под надуманным предлогом, «в кощунственной и оскорбительной манере».

В министерстве обратили внимание, что расценивают подобный шаг как очередную «провокационную выходку» болгарских властей, которая вписывается в западные установки по «борьбе с российским влиянием». В ведомстве предупредили, что такие действия обернутся «неприятными последствиями».

22 сентября посол РФ в Софии Митрофанова рассказала об ответе Москвы на высылку представителей РПЦ.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.

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