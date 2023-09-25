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В Чехии рассказали о перспективах возвращения посла в РФ

Президент Чехии Петр Павел пока не видит смысла в возвращении посла в Россию

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David W Cerny/Reuters

Президент Чехии Петр Павел заявил, что на сегодняшний день не может представить возвращение посла страны в Россию, что ранее предлагало правительство. В интервью порталу lidovky.cz он подчеркнул, что не обсуждал этот вопрос с премьер-министром и министром иностранных дел страны.

«Задаю себе очень принципиальный вопрос, что бы мы, Чехия, получили от того, если бы старались восстановить пост посла в РФ. Вижу, скорее, негативные моменты, чем позитивные», — заявил Павел.

На данный момент посольство Чехии в России возглавляет советник-посланник. Действующий посол Витезслав Пивонька с 2022 года находится в Праге и не планирует возвращаться в Россию.

До этого политолог Александр Асафов заявил, что в ближайшее время дипломатические отношения России и Евросоюза не ухудшатся и не будут приостановлены. Асафов отметил, что дипломатическое общение России с большинством западных стран и так понижено. Однако он напомнил, что со странами глобального Юга и Азии российская сторона плодотворно и многосторонне сотрудничает.

Ранее Чехия рекомендовала Киеву не откладывать выборы.

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