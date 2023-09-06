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Чехия рекомендовала Киеву не откладывать выборы

В Чехии считают возможным провести выборы на Украине в 2024 году

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Depositphotos

Пресс-секретарь чешского МИД Даниэл Дрейк заявил, что провести выборы на Украине в 2024 году представляется возможным и Прага готова помочь Киеву с их проведением, сообщает издание Euractiv.

«Организация выборов в условиях военного конфликта между Россией и Украиной регулируется украинским законодательством, и как бы сложно ни было, мы считаем, что их можно будет организовать в следующем году», — считает Дрейк.

При этом представитель чешского МИД заявил, что Прага готова помогать с организацией выборов, но только после получения конкретных запросов от Киева.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что Вашингтон оказался обманут главой Украины Владимиром Зеленским, стремящемся ради американских денег пожертвовать доверием украинцев.

По словам Рамасвами, американскую нацию обманывает украинский президент, готовый ради получения от налогоплательщиков США еще больших денег пожертвовать доверием собственной нации. Политик раскритиковал Зеленского, согласного провести выборы на Украине при условии их финансирования со стороны США.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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