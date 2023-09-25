В МИД РФ назвали неприемлемыми заявления Пашиняна о России

В МИД РФ заявили, что послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 24 сентября содержит неприемлемые выпады в адрес России, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Как указали в министерстве, это послание не может вызывать ничего, кроме отторжения. По словам российских дипломатов, таким образом, Пашинян попытался снять с себя ответственность за провалы во внешней и внутренней политике, переложив вину на РФ.

Также в МИД заявили, что глава армянского правительства по сути признал, что все это время Ереван сознательно готовили к развороту от Москвы.

«Свои шаги, призванные задать новый — западный — вектор развития Армении, неубедительно оправдываются якобы имевшими место ошибками со стороны Российской Федерации и ОДКБ», — сказано в заявлении.

В ведомстве также отметили, что такой безответственный подход команды Пашиняна и вызвал вполне понятное недовольство у части армянского общества, что выразилось в народных протестах. Там подчеркнули, что утверждения о том, будто эти протесты были инспирированы Российской Федерации, не имеют ничего общего с действительностью. Пашиняну «должно быть хорошо известно», что РФ не занимается такими вещами – «в отличие от Запада, который изрядно поднаторел в организации «цветных революций», но по странному совпадению предпочел не заметить многочисленные факты преследования властями в Ереване протестующих», добавили в министерстве.

Накануне Пашинян возложил ответственность за возможный исход армян из Нагорного Карабаха на Баку и российских миротворцев.

До этого Пашинян обвинил российских миротворцев в провале миссии в Нагорном Карабахе. Он заявил, что Москва больше не может повлиять на решения Баку, а Нагорный Карабах находился в зоне ответственности миротворческого контингента российских ВС.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. При этом реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.